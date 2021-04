El británico Sam Lowes (Kalex), líder del mundial de Moto2, afirma camino de Portugal para disputar la tercera carrera de la temporada en el circuito de Portimao que "el objetivo claro es volver a luchar por el podio".

"Estoy deseando llegar a Portimao ya que es un circuito que me encanta y el año pasado no pude disfrutar de él todo lo que me hubiera gustado por arrastra una lesión", recuerda el líder del mundial de Moto2.