El británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex), líder en la clasificación provisional del mundial de Moto2 y vencedor de las tres últimas carreras de manera consecutiva dice estar dispuesto a continuar con su racha en Cheste (Valencia), en un circuito que le "gusta mucho".

"Es una pista que me gusta, he alcanzado el 'Top 5' pero todavía no el podio, aunque disfruto pilotando en este trazado y tiene partes complicadas, buenos puntos de adelantamiento y me gusta especialmente el último sector", explica en la nota de prensa de su equipo el líder del mundial.