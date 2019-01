El entrenador del Santos, el argentino Jorge Sampaoli, afirmó este viernes que desconocía la situación financiera del club brasileño, del que espera que cumpla la promesa de contratar más refuerzos para poder luchar por títulos esta temporada.

"Ahora hay la necesidad de refuerzos. Hubo esa promesa y espero que eso ocurra, pero el club no me dijo que no estaba bien", dijo el exseleccionador de Argentina y Chile en rueda de prensa.