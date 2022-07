El atacante Samu Castillejo aseguró este miércoles en su presentación como jugador del Valencia que no habría firmado por el club de Mestalla si no tuviera la seguridad de que peleará por entrar en competiciones europeas y dijo que no toda la responsabilidad en ese reto debe ser del técnico Gennaro Gattuso.

“No vendría a un club que no tiene la ambición de no estar en Europa. El trabajo no es solo de Gattuso, tenemos que dar el máximo de cada uno y remar todos en la misma dirección”, señaló.