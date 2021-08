Oihan Sancet espera que esta próxima temporada sea "un gran año" para un Athletic que se siente "cada vez mejor" con "las ideas" de Marcelino García Toral, un técnico que le ve "más de media punta" que en otro puesto sobre el terreno de juego.

"Yo me adapto a lo que me dice el mister. Me ve más descolgándome como media punta y yo cada vez me siento más a gusto", dijo considerando que "poder jugar en más de un puesto", como en su caso en otras posiciones de ataque o en el centro del campo, "siempre es bueno" para un jugador.