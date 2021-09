Los colegiados José María Sánchez Martínez, del Comité Murciano, y Antonio Miguel Mateu Lahoz, del Comité Valenciano, fueron distinguidos como los mejores de las temporadas 2019-2020 y 2020-2021 con los premios Vicente Acevedo del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Los galardones, que no pudieron recogerse antes por la pandemia de la covid-19, fueron entregados por el presidente del Comité, Carlos Velasco Carballo, y reconocieron también a Ainara Acevedo Dudley (C. Catalán) y María Dolores Martínez Madrona (C. Murciana) como las mejores de la Primera Iberdrola.