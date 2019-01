Sandra Sánchez, campeona del mundo y de Europa de kárate en la modalidad de kata, dijo estar "superorgullosa" de recibir el Premio Reina Letizia que la acredita como la mejor deportista de 2017 y señaló que su gran objetivo ahora es la clasificación para Tokio 2020 "y luchar por la medalla de oro".

"Me hace mucha ilusión y significa que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien y con motivación para seguir trabajando. Este premio reconoce 2017 y 2018 ha sido increíble, he cumplido todo lo que me había propuesto y ahora me sigo marcando retos más importantes como 2020", afirmó tras recibir el galardón.