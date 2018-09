El centrocampista del Villarreal Santi Cazorla dijo este miércoles, en la víspera del partido ante el Glasgow Rangers en la Liga Europa, que será especial para él enfrentarse a Steven Gerrard, actual entrenador del equipo escocés.

"Gerrard es y ha sido siempre un referente para mí. He tenido la suerte de enfrentarme a él en la Premier y siempre ha sido un jugador en el que me he fijado, ya que ha sido un futbolista total. Es especial volver a enfrentarme a él", dijo el futbolista asturiano.