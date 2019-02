El portero del Chelsea Kepa Arrizabalaga (d) dialoga con su compañero David Luiz mientras muestra su disconformidad por un cambio que pedía su entrenador y que al final no se realizó durante el partido Chelsea FC - Manchester City jugado en Wembley, Londres. EFE/EPA

El técnico del Chelsea, Maurizio Sarri, negó que hubiera problema alguno con el portero Kepa Arrizabalaga y dijo que la disputa entre ambos, cuando el italiano quiso cambiarlo, fue "un malentendido".

Ha sido un gran malentendido, entendí que tenía una lesión, me di cuenta unos minutos después de que podía jugar. Quería meter a Caballero en el campo porque pensaba que Kepa no estaba en condiciones y Kepa solo quería decirme que podía jugar. Kepa estaba en lo cierto, pero creo que lo expresó de mala manera. Lo supe (que estaba para jugar) cuando me lo dijo el doctor después", explicó el italiano.