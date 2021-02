El escolta del Valencia Basket Joan Sastre, que podría reaparecer este jueves en el encuentro en la pista del Zenit San Petersburgo después de casi dos meses alejado de las pistas por una lesión muscular, señaló que espera “volver al nivel que estaba”.

“Estoy bien, tengo buenas sensaciones de estos días que he estado entrenando con el equipo y eso es lo más importante. Espero tener las mismas sensaciones y en el mismo estado de forma porque aunque he estado sin competir no he estado parado en ninguno menos”, explicó en una rueda de prensa.