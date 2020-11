El tenista Diego Schwartzman manifestó en rueda de prensa que en su debut en las Finales ATP contra Novak Djokovic habrá "muchos nervios", pero espera que le afecten de forma "positiva".

"Creo que en el primer partido siempre hay nervios, conozcas o no el torneo. Sin duda la mayoría corre con la ventaja de haber jugado muchas veces aquí, y cuando uno vuelve a un torneo sabe si juega bien o no, conoce la pelota, la cancha... Para mí todo es nuevo, habrá muchos nervios seguro, pero también es lo bonito de este deporte. Espero que los nervios me afecten para bien", reflexionó el bonaerense.