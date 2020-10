Luis Scola, pívot internacional de la generación dorada argentina y exjugador de la NBA que actualmente milita en el Varese italiano, consideró este jueves que su compatriota Facundo Campazzo "tiene nivel para jugar en la NBA y debe aprovechar su oportunidad".

"Mi consejo para cualquier jugador del mundo que tenga la posibilidad de ir a la NBA es siempre que vaya a la NBA. La única excepción es que seas muy joven y esperes un año y no es el caso de Facu (Campazzo) y de Gaby (Deck), ellos tienen el nivel para jugar y si tienen la oportunidad tienen que ir a la mejor liga del mundo, tienen que tratar de conseguir lo máximo y no hay ninguna razón para no ir a la NBA", dijo Scola de los dos jugadores del Real Madrid en declaraciones a Radio Marca.