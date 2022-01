Sean Payton anunció este martes su renuncia como entrenador de los New Orleans Saints de la NFL después de 15 temporadas.

"En este momento no sé qué sigue y se siente bien. Tengo una visión para hacer cosas en el fútbol y seré honesto, podría volver a entrenar en algún momento, pero no es ahí donde está mi corazón en este momento, no este año", explicó Payton en conferencia de prensa.