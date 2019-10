El alemán Sebastián Vettel, piloto de Ferrari, aseguró este jueves que su escudería no es favorita para ganar el próximo domingo el Gran Premio de México, donde no ve la bandera a cuadros desde 1990.

"Definitivamente, no somos favoritos, hay que ver la pista, es complicada, hay muchas curvas, por lo que no nos servirá de mucho la eficiencia aerodinámica, esa parte de nuestro auto no será un factor a favor para nosotros", explicó el alemán en conferencia de prensa en el Autódromo de la Ciudad de México.