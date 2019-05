1 may. 2019

EFE Johannesburgo 1 may. 2019

La atleta de Sudáfrica Caster Semenya aseguró hoy que el veredicto del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que la obliga a medicarse para reducir su nivel de testosterona a fin de seguir compitiendo contra mujeres no la detendrá, sino que seguirá siendo un símbolo deportivo.

"La decisión del TAS no me detendrá. Una vez más me elevaré y seguiré inspirando a mujeres jóvenes y atletas en Sudáfrica y en todo el mundo", dijo la atleta en un comunicado divulgado a los medios por su equipo de abogados.