El español Sergio García Dols (GasGas), segundo en la clasificación provisional del mundial de Moto3 ha reconocido antes de viajar a Termas de Río Hondo que está "motivado y con ganas de competir en Argentina, en un circuito" que conoce ya que fue el escenario de su "primer gran premio en 2019".

García Dols recordó: "No llegué a correr la carrera porque me lesioné en el warm up, pero ahora llegamos segundos del Mundial, a un punto del líder, aunque es algo que no me preocupa ahora mismo".