El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, ha considerado este jueves, en la última rueda de prensa antes del debut liguero ante el Girona, que ante la falta de nuevos futbolistas, sobre todo en la delantera, "la clave es el bloque siempre".

"No podemos pensar en cosas que no tenemos", ha subrayado Sergio González, quien ha mostrado su plena confianza en el equipo, cuyo once inicial tiene "bastante perfilado", para poder puntuar ante el Girona el viernes a las 20:15 horas en Montilivi, aunque ha afirmado que lo ideal sería tener la plantilla "mucho más perfilada".