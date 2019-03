Sergio Ramos, defensa central internacional del Real Madrid, destacó este sábado, tras caer 0-1 ante el Barcelona, la falta de acierto de su equipo y afirmó que "cuando careces de gol al final se te van las cosas".

Ramos no cree que sea una pesadilla jugar contra el Barcelona tras perder dos partidos en tres días en casa ante los azulgranas. "Pesadilla, no. Sí es cierto que tras dominar la eliminatoria (de semifinales de la Copa del Rey), tanto en el Camp Nou como aquí, ellos fueron más eficaces. El fútbol es gol y eficacia y nosotros no tuvimos. El fútbol lo marcan los goles", dijo.