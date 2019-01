Los jugadores del Real Madrid, el centrocampista brasileño Carlos Henrique Casimiro (c) y el defensa Sergio Ramos (d), luchan por el balón ante el delantero de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal (3i) y el defensa Aritz Elustondo (2d), durante el partido de LaLiga Santander en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, dijo que "no es momento para señalar a nadie" tras la derrota de su equipo frente a la Real Sociedad (0-2) y que este lunes los jugadores madridistas se reunirán en el vestuario para decirse "tres cosas".

"Cada uno tendrá su opinión. Hoy no es momento para señalar a nadie. En los malos momentos es cuando más unidos hay que estar. Mañana nos reuniremos todos para decirnos tres cosas. Nos diremos lo que nos tengamos que decir y que no salga. El equipo necesita una reacción, pero no hay que tirarse de los pelos porque queda mucha temporada. Hay que seguir teniendo confianza y seguir luchando", declaró.