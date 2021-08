La participante bielorrusa Palina Bakach compite en el Campeonato de Europa de Esquí Náutico IWWF 2020/2021 en el centro Botaski Seseña Waterski de Seseña (Toledo) este domingo. La competición, que reúne las categorías sub 14, sub 17 y sub 21, se va a disputar en estas instalaciones durante toda la semana próxima hasta el 8 de agosto. EFE/Ismael Herrero