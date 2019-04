El entrenador del Real Betis, Quique Setién, dijo que a pesar de la contundente derrota (4-0) sufrida ante el Levante y las tres seguidas que acumula, le sorprendería que le destituyeran este jueves.

"Por supuesto que me encuentro con fuerzas para seguir. No hemos llegado hasta aquí porque nos caigamos por cosas como estas. No son momentos fáciles pero estoy convencido de que voy a seguir. Me sorprendería que mañana me destituyeran pero las decisiones no las tomo yo", dijo en rueda de prensa.