El entrenador de Cruz Azul, Robert Siboldi (c), da indicaciones a sus jugadores durante un partido en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez/Archivo

El uruguayo Robert Dante Siboldi, entrenador de Cruz Azul del fútbol mexicano, aseveró este sábado que no le obsesiona el liderato del torneo Apertura porque su prioridad es alcanzar la mejor forma en la liguilla.

"Mi obsesión es el trabajo, no el liderato del Apertura. Ser primer lugar en México no nos va a dar el campeonato, eso lo entendemos porque el sistema de competencia tiene una liguilla, sin embargo, estar en los cuatro primeros permitirá no sufrir un juego extra del repechaje", dijo a EFE.