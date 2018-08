El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este martes que en "la ilusión" su equipo "nunca" se siente "menos que nadie", en la víspera de la Supercopa de Europa contra el Real Madrid, en la que espera ser "estructurados, competitivos y un bloque como siempre".

"No lo miro desde el lado como le gusta a ustedes siempre malinterpretar cuando me refiero a los presupuestos, porque obviamente no son iguales. Sí me guío desde la ilusión y ahí nunca nos sentimos menos que nadie. Buscaremos e intentaremos hacerlo de la mejor manera para llevar el partido al lugar donde queremos", recalcó en rueda de prensa en el estadio Lillekula de Tallin.