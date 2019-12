El entonces jugador argentino del Atlético de Madrid Diego Pablo Simeone, juraba la Constitución española el 4 de diciembre de 1996, para obtener la doble nacionalidad y no ocupar plaza de extranjero en su equipo. EFE/Gabriel Díaz/Archivo SPAIN SOCCER: MADRID, 04/12/1996.- The Argentine player of Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone swores allegiance to the Spanish Constitution to obtein dual nationality and to not fill a position as foreign in his team. EFE/Gabriel Díaz/ml