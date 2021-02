Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, animó este viernes a trabajar, prepararse y "disfrutar" de lo que tiene su equipo, "que es jugar donde sea, a la hora que sea y el día que quieran" los octavos de final de la Liga de Campeones, en referencia a la disputa del choque de ida en campo neutral en Bucarest y la vuelta en el estadio del Chelsea, su rival.

"No considero importante opinar, porque la opinión que podamos abrir y decir no va a influir en lo que en realidad hay. Como estamos viviendo en un momento social y del mundo complejo, donde ya es difícil poder competir y hacer nuestro trabajo, a prepararnos y disfrutar de lo que tenemos, que es jugar dónde sea, a la hora que sea y el día que quieran. No hay problema", respondió Simeone.