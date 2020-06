Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo este sábado, tras el triunfo 1-0 contra el Valladolid en un Wanda Metropolitano sin público, que "no había gente en cuerpo, pero sí en alma", al tiempo que admitió que el partido, cuando llegó el gol, estaba en el "límite de ganarlo o perderlo".

"Mi actitud no cambia porque yo no reacciono en consecuencia de si hay gente o no. Me comporto siempre de una misma manera. No había gente en cuerpo, pero sí en alma. Y el equipo empujó desde que empezó el partido hasta que encontró el gol para llevarse una vitoria que es muy importante para todos los atléticos", valoró.