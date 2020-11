El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, aseguró que no se para a valorar si el estilo más ofensivo que está mostrando su equipo en este arranque de temporada es "evolución o cambio de forma de juego", sino que sigue "lo que el equipo pide".

"La verdad es que no me detengo tanto a valorar si es evolución o cambio de formas del juego. Sí sigo lo que el equipo me pide y, evidentemente, el equipo en este momento está pidiendo eso y nosotros nos acercamos a los que creemos que nos acerca el objetivo, que siempre es lo más importante", explicó Simeone en la víspera del encuentro liguero del sábado contra el Cádiz (21.00 horas, -1 GMT).