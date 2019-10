Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este viernes que la "tranquilidad la va a dar ganar, no jugar bien", remarcó el "estilo" que tiene el equipo rojiblanco, del que reivindicó que "tiene mucho mejor juego que otros años", e insistió en varias ocasiones con un mensaje: "que no nos confundan".

"¿Qué se necesita? Tranquilidad. Que no nos quieran confundir (lo repitió cuatro veces). Ese es el camino. Que no nos confundan. A nosotros nos gusta la pizza. Si te gusta la pizza, comer pizza. No comas otra cosa", dijo en una entrevista en 'El Larguero' de la 'Cadena Ser'.