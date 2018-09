El británico Simon Yates (Mitchelton), líder de la Vuelta, espera la oposición de Alejandro Valverde y Enric Mas en las dos etapas decisivas de Andorra, "dos buenos corredores que van a intentar ganar".

"Valverde y Mas son buenos corredores y mañana intentarán ganar. No tengo dudas de que van a estar activos, pero estoy tranquilo porque conozco bien el recorrido y eso es una ventaja. Además mi equipo está fuerte y no me faltará apoyo", señaló el maillot rojo de la Vuelta.