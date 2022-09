La gimnasta estadounidense Simone Biles, ganadora de siete medallas olímpicas, afirmó este viernes que desea que su legado sea haber ayudado a visibilizar el problema de la salud mental y no las preseas que ha ganado en su deporte.

"Yo quería dejar un impacto en la gimnasia, pero no por las medallas que he ganado, sino en la comunidad, que sepan que está bien no sentirse bien. No hay vergüenza, puedes pedir ayuda, tienes que escuchar a tu cerebro", subrayó Biles.