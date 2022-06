El español Sito Pons, propietario de la escudería en la que militan sus compatriotas Arón Canet y Jorge Navarro, asegura este jueves en una entrevista con EFE que ve al primero como claro aspirante al título y que éste ya podría ser líder destacado en la clasificación provisional del mundial de Moto2.

"Nosotros estábamos convencidos desde el principio de que Arón sería un candidato al título. Eso lo sabíamos seguro. Y la verdad es que está mostrando una regularidad, a nivel de velocidad, incluso mejor de lo que esperábamos. Y en ese dominio el único 'pero' que tenemos es que no se está refrendando en la clasificación general porque hemos tirado 75 puntos, 50 por nuestros fallos y 25 por fallo general de carrera, de dirección de carrera, que ahí no es que nos cayéramos, es que se cayeron diez pilotos y consideraría que eso no fue un fallo de él", dice Pons al recordar el Gran Premio de Portugal, en el que apareció la lluvia de repente en una zona del circuito de Portimao.