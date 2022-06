Marcus Smart, de los Boston Celtics, aseguró este miércoles que "es un honor" que se le compare con Draymond Green, de los Golden State Warriors, en víspera del comienzo de las Finales de la NBA entre su equipo y el californiano.

"Es un honor que se me compare con Draymond, un campeón, un gran líder, un gran defensa. Me gusta que se me vea de esa forma", afirmó Smart, mejor defensa de la temporada regular, en la rueda de prensa previa al primer partido de la serie contra los Warriors.