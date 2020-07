Captura de la videoconferencia mantenida por (centro) el exfutbolista y exentrenador del Real Madrid C.F., Santiago Solari; (esquina superior izquierda) la exfutbolista del US Women team, Kristine Lilly; (esquina inferior izquierda) el exfutbolista y director ejecutivo de la FundaciÛn FIFA, Youri Djorkaeff; (esquina superior derecha) la periodista de ESPN MÈxico Vanessa Huppenkothen y (esquina inferior derecha) el exfutbolista australiano, Tim Cahill, durante la conferencia "FIFA Legends ñ How Do Football Stars See The Future Of The Game?" este viernes en el ·mbito de la World Football Summit. EFE/World Football Summit