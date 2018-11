Santiago Solari, técnico del Real Madrid, no respondió ninguna de las preguntas que se le trasladaron sobre Isco Alarcón en vísperas del duelo liguero ante el Valencia, repitió con insistencia que "es un tema que no da más de sí" y no apuntó ninguna razón para que el jugador se quedase en la grada en Roma.

Hasta en cuatro ocasiones fue preguntado Solari por el 'caso Isco', con peticiones de que aporte un poco de luz a la primera vez en el Real Madrid que Isco se quedó en la grada de un partido, siendo el descarte de la convocatoria en la que había entrado. "Sinceramente es un tema que no da más de sí. El otro día dije que son decisiones puntuales", comenzó.