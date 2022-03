Carlos Soler, centrocampista del Valencia, lamentó este sábado el empate sin goles de su equipo en su visita al Getafe y declaró que no servirá "de mucho" para acercarse a las posiciones europeas.

"Sirve para seguir sumando. No sirve de mucho. Para engancharnos a puestos europeos había que ganar y no lo hemos hecho. El empate es justo, pocas ocasiones para ambos equipos. Es una pena no haber conseguido la tercera victoria seguida", apuntó en declaraciones a Movistar Plus.