El centrocampista del Valencia, Carlos Soler (c), golpea el balón ante el defensa del FC Barcelona, Gerard Piqué, durante el encuentro correspondiente a la novena jornada de primera división que disputaron en el estadio del Camp Nou, en Barcelona. EFE/Alejandro García.

El centrocampista del Valencia Carlos Soler aseguró que no entiende cómo el colegiado Jesús Gil Manzano no fue a revisar la acción en la que señaló penalti de su compañero José Luis Gayà sobre Ansu Fati en el duelo de este domingo ante el Barcelona en el Camp Nou y tampoco que desde la sala del VAR no se le avisara para que lo hiciera.

“Sólo con ir al VAR… si luego pita penalti pues que lo pite, pero que vaya a verlo porque es un penalti con muchas dudas. He hablado con Ansu Fati y ha reconocido que no sabía si era penalti”, explicó Soler en declaraciones facilitadas por el club.