El jugador del Valencia Carlos soler analizó el inicio de temporada del equipo en el que no están logrando encadenar buenos resultados debido, en gran parte a la falta de gol y aseguró que la afición es un gran apoyo y que tienen que "conseguir la comunión que hubo el año pasado".

"La del Valencia es una afición exigente, pero igual que entendemos esto también te digo que en el minuto 80 hay veces que uno no puede más y ellos nos levantan. Ese plus que nos dan es importante y tenemos que conseguir la comunión que hubo el año pasado. Cuando Mestalla aprieta, el rival también lo nota mucho", dijo el canterano en una entrevista en The Tactical Room.