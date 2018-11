La delantera Sonia Bermúdez se enfrenta este domingo con el Levante Femenino al Atlético de Madrid, equipo en el que militó entre 2016 y 2018 y con el que conquistó dos títulos de la Liga Iberdrola, y aseguró a Efe que no firma el empate, aunque confesó que un punto "no estaría mal visto" dado el potencial de su rival, actual líder de la categoría.

"Es verdad que vamos a ganar porque hemos concedido ya dos empates. Lo peor sería perder todavía con todo lo que queda de Liga por delante. Evidentemente salimos a ganar y no firmo un empate pero todo lo que no sea perder es positivo, no estaría mal visto porque será estar en la misma línea que ellas", explicó.