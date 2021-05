David Soria, portero del Getafe, no quiso entrar a valorar la mano de su compañero Nemanja Maksimovic que dio la victoria al Eibar con un gol de penalti (0-1) y declaró que esta temporada esas acciones "son un cachondeo".

"No me voy a meter en el tema de las manos porque esto es un cachondeo. Una semana sí es, otra no. No sólo a nosotros, con todos los equipos. No voy a decir nada. A seguir y a por el siguiente partido. Tranquilos", apuntó en Movistar Plus.