El empresario Vicente Soriano explicó este jueves, en la segunda jornada del juicio que investiga un posible plan para secuestrarle para forzarle a pagar una deuda, que Rachid Behdaoui, uno de los acusados, le dijo que quien le propuso la operación fue Juan Bautista Soler, a quien debe 59 millones de euros por una compraventa de acciones del Valencia, club que ambos presidieron.

Soriano narró que a principios de abril de 2014 la Policía se puso en contacto con él para hacerle constar, "que mi integridad física estaba en peligro por un asunto económico, me quede perplejo porque yo conscientemente no le he hecho daño ni a una hormiga".