Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aseguró este viernes que Óscar Valdez, campeón mundial superpluma, sí podrá exponer su título ante el brasileño Robson Conceicao, a pesar del positivo que dio por consumo de fentermina.

"Esta situación no fue con dolo. Esta sustancia no le da ninguna ventaja competitiva, esa sustancia en vez de ayudarle le podría perjudicar; por lo que no hay razón por la cual castigar y sancionar a Valdez", subrayó el directivo respecto al boxeador mexicano.