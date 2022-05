13 may. 2022

EFE Roma 13 may. 2022

La polaca Iga Switek, número uno del mundo, consiguió este viernes una plaza en las semifinales del WTA 1.000 de Roma tras vencer sin sobresaltos a la canadiense Bianca Vanessa Andreescu en dos sets, por 7-6 (2) y 6-0.

Swiatek no perdona en Roma. La favorita para conquistar la capital italiana no dejó seguir su camino a la revelación del cuadro femenino, una Andreescu que complicó sobremanera el primer set a la polaca pero que no pudo frenarla en el segundo.