El seleccionador de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, aseguró este jueves a la prensa que no le molestan las críticas sobre el juego de su equipo y remarcó que las mismas "son parte de la cosa" y aparecen cuando no se ganan partidos y cuando no se juega bien.

"Creo que, modestamente, estamos un poquito más allá de recibir, por ejemplo, consejos de cómo debemos jugar", subrayó Tabárez.