Foto de archivo del jugador de New York Yankees Jameson Taillon. EFE/EPA/JASON SZENES

El octavo día consecutivo de negociaciones entre el Sindicato de Jugadores y MLB no termina y ya el diestro de los Yankees de New York, Jameson Taillon, ha mostrado un panorama de cómo anda la situación en ese entorno al señalar que los dueños de equipos no quieren jugar y que los peloteros están acostumbrados a ser amenazados por los propietarios de las franquicias de Grandes Ligas.

“Ellos no quieren jugar”, escribió Taillón a través de un mensaje colgado en su cuenta de la red social Twitter, “es triste que estos sean los muchachos que impulsan la dirección y el futuro de nuestro increíble deporte” expresa el serpentinero, miembro del gremio de jugadores.