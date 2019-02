El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio 'Chiqui' Tapia, dijo este miércoles que no tiene "dudas" de que Lionel Messi jugará con la Albiceleste los amistosos ante Venezuela y Marruecos del 22 y 26 de marzo, respectivamente, si el seleccionador, Lionel Scaloni, lo convoca.

"Ahora en marzo tenemos fecha FIFA y si lo convocan no tengo dudas de que estará. Sé lo que siente por esta camiseta. Sin hablar con él, sé que tiene muchas ganas de volver. Nunca se fue, igual, nunca se fue. No jugaba porque no lo convocaban", dijo Tapia en diálogo con Fox Sports.