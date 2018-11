Cuando maneja su Ford Fiesta Turbo en Madrid, donde reside, la piloto colombiana Tatiana Calderón es una chófer de buenos modales, que respeta las luces del semáforo, cumple las reglas de tránsito y se olvida de la velocidad.

"En la calle soy responsable. Nunca me llevo la luz roja, aunque a veces me gana la impaciencia y le doy el volante a mi hermana. Alguna vez me multaron, pero fue por una falta menor", revela en entrevista a Efe Calderón, quien se convirtió el pasado martes en la primera latinoamericana en conducir un monoplaza de Fórmula Uno.