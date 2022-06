El alero sueco nacionalizado estadounidense Jeffery Taylor, que el último sábado terminó su vinculación con el Real Madrid tras siete temporadas, ha querido despedirse de la afición madridista afirmado que "llegó ese momento que no quería que llegase" y apuntando que no tiene en su corazón "más que amor" por el club madrileño.

"Ha llegado ese momento que no quería que llegase. Toca despedirse de mi 'familia' y es duro. Cuándo llegué a Madrid hace siete años nunca imaginé que estaría aquí todo este tiempo. Me he sentido muy bien acogido desde el primer día", ha publicado Taylor en sus redes sociales.