El presidente de LaLiga, Javier Tebas, señaló este viernes que solo estarán contentos cuando haya "cien por cien de público en todos los estadios" ya que Cataluña y País Vasco mantienen el aforo máximo al 60% pese a que el Consejo Interterritorial de Salud aprobó las eliminar las restricciones.

"No vuelve en toda España, y mientras no volvamos en Cataluña y País Vasco no hemos vuelto todos, estaremos contentos cuando esté el 100% de público en todos los estadios", señaló Tebas antes del inicio de la Gala de Embajadores de LaLiga en Madrid.