El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que no tiene una guerra con la Federación Española de Fútbol (RFEF) por la intención de la patronal de clubes de que se juegue en Miami el partido Girona-Barcelona, y que el organismo que preside Luis Rubiales "no puede recuperar lo que no es suyo" para determinar los horarios de la competición.

"Hay guerra cuando dos se disparan. Yo no tengo una guerra con la RFEF. Ella señala que quiere recuperar competencias y si no es tuyo no puedes recuperarlo. Que haya discrepancias no significa guerra. No sé qué imagen se da, pero es lamentable lanzar un tweet con las formas que hizo su presidente, eso no es correcto, da bastante pena", afirmó.