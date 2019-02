Javier Tebas, presidente de LaLiga, consideró que la propuesta de Luis Rubiales, máximo dirigente de la RFEF, para crear una nueva Supercopa, con cuatro equipos y fuera de España, "es una nueva ocurrencia, que se toma sin saber los efectos que tiene y generando falsas expectativas".

Tebas aseguró este martes que no hubo "ni un solo comentario sobre este tema en las reuniones del convenio de coordinación de la RFEF, que ha habido muchas", así como que Rubiales no le pidió "personalmente ninguna reunión, no es cierto".